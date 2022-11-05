Из-за тумана в Киеве низкая видимость на дорогах – от 200 до 500 метров. Потому водителей призывают быть осторожными.

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Туман продержится до конца дня

Густой туман, который накрыл столицу, продержится там как минимум до конца дня. Поэтому до конца дня в Киеве объявлен первый, то есть желтый уровень опасности.



Туман в Киеве / Фото "Реальный Киев"

Правила безопасности на дороге, когда на улице туман

Из-за плохой видимости водителям нужно соблюдать рекомендации, которые помогут избежать нежелательных последствий в виде аварий и ДТП:

рассчитывайте скорость движения так, чтобы можно было резко остановиться;

сохраняйте дистанцию с другими автомобилями;

включайте ближний свет, чтобы сделать свой транспорт заметным для других участников дорожного движения;

если ваше авто оборудовано противотуманными фарами – также включайте их;

двигайтесь по разметкам на дороге;

при полном отсутствии видимости съезжайте на обочину и включите аварийные огни, чтобы другие участники дорожного движения могли заметить вас.

Пешеходам также нужно соблюдать осторожность, так как они тоже являются участниками дорожного движения. Поэтому напоминаем правила безопасности для пешеходов: