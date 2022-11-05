Через туман у Києві низька видимість на дорогах – від 200 до 500 метрів. Тому водіїв закликають бути обережними.

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Туман протримається до кінця дня

Густий туман, який накрив столицю, протримається там щонайменше до кінця дня. Через це до кінця дня у Києві оголошений перший, тобто жовтий рівень небезпеки.


Туман у Києві / Фото "Реальний Київ"

Правила безпеки на дорозі, коли на вулиці туман

Через погану видимість водіям потрібно дотримуватися рекомендацій, які допоможуть уникнути небажаних наслідків у вигляді аварій та ДТП:

  • розраховуйте швидкість руху так, щоб можна було різко зупинитися;
  • зберігайте дистанцію з іншими авто;
  • вмикайте ближнє світло, щоб зробити свій транспорт помітним для інших учасників дорожнього руху;
  • якщо ваше авто обладнане протитуманними фарами – також вмикайте їх;
  • рухайтеся по розмітках на дорозі;
  • при повній відсутності видимості з'їдьте на узбіччя та ввімкніть аварійні вогні, щоб інші учасники дорожнього руху могли вас помітити.

Пішоходам також потрібно бути обережними, позаяк вони теж є учасниками дорожнього руху. То ж нагадуємо правила безпеки для пішоходів:

  • не перебігайте дорогу. Якщо при нормальній видимості водій може швидко загальмувати, то при тумані може просто навіть не помітити вас;
  • не ходіть по краю дороги, особливо вздовж руху транспорту;
  • використовуйте світловідбиваючі елементи на одязі чи сумці;
  • якщо ви користуєтеся велосипедом, то за таких погодних умов краще пересуватись пішки.