Видимость до 200 метров: до конца суток Киевскую область и столицу накроет густой туман

В Киеве и области 18 октября объявили первый уровень опасности в связи с ухудшением погоды. Опасное явление продлится в регионе как минимум до конца текущих суток.

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.

Что стоит ожидать в Киевской области?

Дальность видимости снизится до 200–500 метров. Специалисты предупредили, что такие погодные явления могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Киевская областная военная администрация также призвала водителей и пешеходов учитывать ограниченную видимость при передвижении по автодорогам региона.

Что нужно знать участникам дорожного движения во время тумана?

При движении в тумане водителям следует снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию, ведь из-за ограниченной видимости можно не успеть вовремя среагировать на препятствие. Для лучшей видимости автомобиля необходимо включать ближний свет фар и при необходимости пользоваться противотуманными фарами. Дальний свет в таких условиях может ухудшать обзор дороги из-за бликов от капель воды.

Водителям также рекомендуют следить за дорожной разметкой, избегать резких маневров и по возможности пользоваться навигатором. Если туман слишком густой и безопасно продолжать движение невозможно, лучше остановиться в безопасном месте и переждать.

Напомним, с 20 октября в Украине погода будет постепенно улучшаться. Атмосферное давление будет расти, облачность уменьшаться, а дожди в большинстве регионов постепенно прекратятся. Ночью температура воздуха составит +7…+12 градусов, а днем будет колебаться в пределах +13…+18 градусов.