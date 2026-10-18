Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

Що варто очікувати на Київщині?

Дальність видимості впаде до 200 – 500 метрів. Фахівці попередили, що такі погодні явища здатні спричинити порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Київська обласна військова адміністрація також закликала водіїв та пішоходів враховувати обмежену оглядовість під час пересування автошляхами регіону.

Що потрібно знати учасникам дорожнього руху під час туману?

Під час руху в тумані водіям варто знижувати швидкість і дотримуватися безпечної дистанції, адже через обмежену видимість можна не встигнути вчасно зреагувати на перешкоду. Для кращої видимості автомобіля необхідно вмикати ближнє світло фар і за потреби користуватися протитуманними фарами. Дальнє світло в таких умовах може погіршувати огляд дороги через відблиски від крапель води.

Водіям також радять стежити за дорожньою розміткою, уникати різких маневрів і за можливості користуватися навігатором. Якщо туман надто густий і безпечно продовжувати рух неможливо, краще зупинитися в безпечному місці та перечекати.

Нагадаємо, з 20 жовтня в Україні поступово покращуватиметься погода. Атмосферний тиск зростатиме, хмарність зменшуватиметься, а дощі в більшості регіонів поступово припинятимуться. Уночі температура повітря становитиме +7…+12 градусів, а вдень коливатиметься в межах +13…+18 градусів.