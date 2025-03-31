Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. В понедельник, 31 марта, Киев накрыл густой туман, из-за чего синоптики объявили желтый уровень опасности.

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Что советуют водителям и пешеходам?

Видимость в столице составляет 200 – 500 метров, что может усложнить движение автомобилистам.

Из-за сложных погодных условий КГГА призвала водителей соблюдать следующие правила:

снизить скорость движения;

включить ближний свет фар вместе с противотуманными;

держать безопасную дистанцию между авто;

при остановке включать аварийную сигнализацию;

избегать резких маневров.

Пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными и по возможности носить светоотражающие элементы, чтобы быть заметными на дороге.

Туман может задержаться в городе до середины дня, поэтому водителям и пешеходам следует быть максимально осторожными.

К слову, уже в конце недели в Украине возможно значительное снижение температуры. А в части областей даже может выпасть снег.