Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. В понедельник, 31 марта, Киев накрыл густой туман, из-за чего синоптики объявили желтый уровень опасности.
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Что советуют водителям и пешеходам?
Видимость в столице составляет 200 – 500 метров, что может усложнить движение автомобилистам.
Из-за сложных погодных условий КГГА призвала водителей соблюдать следующие правила:
- снизить скорость движения;
- включить ближний свет фар вместе с противотуманными;
- держать безопасную дистанцию между авто;
- при остановке включать аварийную сигнализацию;
- избегать резких маневров.
Пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными и по возможности носить светоотражающие элементы, чтобы быть заметными на дороге.
Туман может задержаться в городе до середины дня, поэтому водителям и пешеходам следует быть максимально осторожными.
К слову, уже в конце недели в Украине возможно значительное снижение температуры. А в части областей даже может выпасть снег.