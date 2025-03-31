Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. У понеділок, 31 березня, Київ накрив густий туман, через що синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
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Що радять водіям та пішоходам?
Видимість у столиці становить 200 – 500 метрів, що може ускладнити рух автомобілістам.
Через складні погодні умови КМДА закликала водіїв дотримуватися таких правил:
- знизити швидкість руху;
- увімкнути ближнє світло фар разом із протитуманними;
- тримати безпечну дистанцію між авто;
- при зупинці вмикати аварійну сигналізацію;
- уникати різких маневрів.
Пішоходам рекомендують бути особливо уважними та за можливості носити світловідбивні елементи, щоб бути помітними на дорозі.
Туман може затриматися у місті до середини дня, тож водіям та пішоходам варто бути максимально обережними.
До слова, уже наприкінці тижня в Україні можливе значне зниження температури. А у частині областей навіть може випасти сніг.