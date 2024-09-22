Так, по данным Ровенского областного центра гидрометеорологии, 23 сентября там ожидают сильный туман.

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

23 сентября ночью и утром ожидается туман с видимостью 200 – 500 метров. И уровень опасности,

– написали синоптики.

Туман в Ровенской области / фото Ровенского центра гидрометеорологии

В Ровенской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Туман ожидается ночью и утром. Ветер северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью не будет превышать +7...+12, а днем будет достигать +21...+26. Непосредственно в Ровно ночью +8...+10, днем +23...+25.

К слову, на Севере страны синоптики прогнозируют прогнозируют до +24 градусов тепла. На Западе температура воздуха днем будет достигать +22...+25 градусов. В то же время в восточных, центральных и южных областях воздух прогреется до +27 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7...+9 градусов, хотя на Юге будет теплее – до +12.