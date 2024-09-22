Так, за данними Рівненського обласного центру гідрометеорології, 23 вересня там очікують сильний туман.

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища

23 вересня вночі та вранці очікується туман з видимістю 200 – 500 метрів. І рівень небезпечності,

– написали синоптики.

Туман у Рівненській області / фото Рівненського центру гідрометеорології

У Рівненській області прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Туман очікується вночі та вранці. Вітер північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура по області вночі не перевищуватиме +7...+12, а вдень сягатиме +21...+26. Безпосередньо у Рівному вночі +8...+10, вдень +23...+25.

До слова, на Півночі країни синоптики прогнозують до +24 градусів тепла. На Заході температура повітря вдень сягатиме +22...+25 градусів. Водночас у східних, центральних та південних областях повітря прогріється до +27 градусів. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +7...+9 градусів, хоча на Півдні буде тепліше – до +12.