Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Пока будет сохраняться туман в Украине

Так, синоптики прогнозируют, что туман в западных и Винницкой областях продержится конца суток 29 декабря. Также плохая видимость – а именно 200 – 500 метров, – будет ночью и утром 30 декабря. В соответствующих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", – предупреждает Укргидрометцентр.

Где будет сохраняться туман 30 декабря 2024 года / фото Укргидрометцентра