Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Доки зберігатиметься туман в Україні

Так, синоптики прогнозують, що туман у західних та Вінницькій областях протримається кінця доби 29 грудня. Також погана видимість – а саме 200 – 500 метрів, – буде вночі та вранці 30 грудня. У відповідних регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", – попереджає Укргідрометцентр.

Де зберігатиметься туман 30 грудня 2024 року / фото Укргідрометцентру