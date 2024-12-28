Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Смотрите также Будут ли морозы на Рождество, Новый год и что ждать зимой 2025: интервью о погоде в Украине

Сколько продержится плохая погода в Украине

Синоптики отмечают, что 28 декабря опасные метеорологические явления – а именно туман, – прогнозируются в западных, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях. Видимость составляет всего 200 – 500 метров. В вышеуказанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

В то же время такая же погода продержится как минимум до воскресенья, 29 декабря. Ночью и утром туман ожидают в западных, северных и центральных областях туман. Видимость там же будет составлять 200 – 500 метров.

Где будет туман в Украине 28 – 29 декабря 2024 года / Укргидрометцентр

Заметим, что почти на всей территории Европы, кроме северной ее части, сейчас царит антициклон Гюнтер. Синоптики предупреждают, что температура воздуха ночью будет опускаться ниже нуля, а днем – будет преимущественно плюсовая. Ветер будет слабым, кое-где прогнозируют туманы.