Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Скільки протримається погана погода в Україні

Синоптики зазначають, що 28 грудня небезпечні метеорологічні явища – а саме туман, – прогнозуються у західних, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях. Видимість складає всього 200 – 500 метрів. У вищевказаних областях оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Водночас така ж погода протримається щонайменше до неділі, 29 грудня. Вночі та вранці туман очікують у західних, північних та центральних областях туман. Видимість там само складатиме 200 – 500 метрів.

Де буде туман в Україні 28 – 29 грудня 2024 року / Укргідрометцентр

Зауважимо, що майже на всій території Європи, окрім північної її частини, наразі панує антициклон Гюнтер. Синоптики попереджають, що температура повітря вночі опускатиметься нижче нуля, а вдень – буде переважно плюсова. Вітер буде слабким, подекуди прогнозують тумани.