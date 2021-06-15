Об этом сам отстраненный председатель КСУ рассказал в комментарии. Участвовать в деятельности суда ему не мешает то, что президент Зеленский отменил указы Януковича о назначении судьями Конституционного Суда, как Тупицкого, так и Касминина.

К теме Тупицкий говорит, что "чист перед судом" и не заслуживает жесткой меры пресечения

Тупицкий по почте рассылает свои замечания

Участвуем в заседаниях путем дистанционной работы, а именно направляем электронными адресами всем судьям свои замечания, предложения по тем делам, которые есть в производстве КСУ, которые мы изучаем и таким образом вносим свой вклад в рассмотрение тех или иных дел,

– пояснил Тупицкий.

Более того, в дальнейшем Тупицкий планирует принимать онлайн-участие в открытых заседаниях Палаты КСУ. Таким образом, считает одиозный служитель Фемиды, он хочет показать, что суд разблокирован, легитимен и эффективно работает.

Вместо Тупицкого председательствовать будет Сергей Головатый

И такими коммуникационными способами хотим преодолеть непонятные приказы руководства УГО по нашему недопуску в суд, то есть они будут ничтожными,

– добавил Тупицкий.

Председательствовать в онлайн-режиме у Тупицкого не получится, это вместо него будет делать Сергей Головатый.

Обратите внимание! Недавно 6 судей КСУ заблокировали работу суда, требуя разрешить участие в заседаниях Тупицкого. Сам отстраненный председатель говорит, что его коллеги стали "выше, чем амбиции".

Что известно об отстранении Александра Тупицкого