Про це сам відсторонений голова КСУ розповів в коментарі. Брати участь у діяльності суду йому не заважає те, що президент Зеленський скасував укази Януковича про призначення суддями Конституційного Суду, як Тупицького, так і Касмініна.

До теми Тупицький каже, що "чистий перед судом" і не заслуговує на жорстку запобіжку

Тупицький поштою розсилає свої зауваження

Беремо участь у засіданнях шляхом дистанційної роботи, а саме направлення електронними адресами усім суддям свої зауваження, пропозиції по тих справам, які є в провадженні КСУ, які ми вивчаємо і таким чином робимо свій внесок у розгляд тих чи інших справ,

– пояснив Тупицький.

Ба більше, надалі Тупицький планує брати онлайн-участь у відкритих засіданнях Великої палати КСУ. У такий спосіб, вважає одіозний служитель Феміди, він хоче показати, що суд розблокований, легітимний і ефективно працює.

Замість Тупицького головувати буде Сергій Головатий

І такими комунікаційними способами хочемо перебороти незрозумілі накази керівництва УДО щодо нашого недопуску в суд, тобто вони будуть нікчемними,

– додав Тупицький.

Головувати в онлайн-режимі у Тупицького не вийде, це замість нього робитиме Сергій Головатий.

Зверніть увагу! Нещодавно 6 суддів КСУ заблокували роботу суду, вимагаючи дозолити участь у засіданнях Тупицького. Сам відсторонений голова каже, що його колеги стали "вищі за амбіції".

Що відомо про відсторонення Олександра Тупицького