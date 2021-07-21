Тупицкого судьей Конституционного Суда назначил еще Виктор Янукович, а Зеленский в марте 2021 года отменил этот указ. Эксперты убеждены, что решение Верховного Суда по этому делу – вполне ожидаемое.
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"Нужно наконец установить нормальный прозрачный конкурс в КСУ, чтобы туда не попадали такие Тупицкие", – подчеркнул председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.
ГБР открыло производство
На победе Тупицкого эпопея не завершилась. Общественные активисты написали заявление в Государственное бюро расследований, которое открыло производство по злоупотреблению властью судьями Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.
Они (судьи – 24 канал) формально защищают Тупицкого, а де-факто, стратегически, защищают собственные интересы,
– убежден политолог Владимир Фесенко.
Иронии ситуации добавляет то, что решение Верховный Суд принял в день принятия судебной реформы в парламенте. Речь шла об очищении Высшего совета правосудия и перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.
Выигрышная тактика Зеленского
Банковая также заявила, что решение судьи приняли не в случайное время. В то же время ситуация выгодна и Зеленскому, поскольку он благодаря войне с коррумпированными судами может завоевать поддержку украинцев.
"Судебную ветвь власти надо реформировать, а все подобные решения, которые будут противоречить решениям президента и его команды, – просто проявление внутренней судейской коррупции", – пояснил тактику политолог Игорь Чаленко.
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Тупицкий уже не вернется в КСУ
Относительно самого Тупицкого – даже не определено, сколько продлится рассмотрение апелляции в Большой палате Верховного Суда. Вероятно, что до исчерпания срока судейства самого Тупицкого. Есть и "план Б".
"Несмотря на любой сценарий решения Большой Палаты Верховного Суда Украины, есть юридически 100-процентные рычаги влияния со стороны Офиса Президента. Он является подозреваемым в целом ряде тяжелых уголовных дел", – акцентировал представитель президента в КСУ Федор Вениславский.
Тупицкому вменяют и такие нарушения:
- вероятное преступление против правосудия по делу другого судьи – экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова;
- передачу личной электронной подписи главному бухгалтеру, с помощью которого подписали более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам в то время, когда Тупицкий был уже отстранен.
Специалисты считают, что отстранить его во второй раз под этим же предлогом также реально. Механизм предусматривает, что на время следствия президент подпишет указ об отстранении.