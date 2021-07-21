Тупицкого судьей Конституционного Суда назначил еще Виктор Янукович, а Зеленский в марте 2021 года отменил этот указ. Эксперты убеждены, что решение Верховного Суда по этому делу – вполне ожидаемое.

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"Нужно наконец установить нормальный прозрачный конкурс в КСУ, чтобы туда не попадали такие Тупицкие", – подчеркнул председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

ГБР открыло производство

На победе Тупицкого эпопея не завершилась. Общественные активисты написали заявление в Государственное бюро расследований, которое открыло производство по злоупотреблению властью судьями Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Они (судьи – 24 канал) формально защищают Тупицкого, а де-факто, стратегически, защищают собственные интересы,

– убежден политолог Владимир Фесенко.

Иронии ситуации добавляет то, что решение Верховный Суд принял в день принятия судебной реформы в парламенте. Речь шла об очищении Высшего совета правосудия и перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

Выигрышная тактика Зеленского

Банковая также заявила, что решение судьи приняли не в случайное время. В то же время ситуация выгодна и Зеленскому, поскольку он благодаря войне с коррумпированными судами может завоевать поддержку украинцев.

"Судебную ветвь власти надо реформировать, а все подобные решения, которые будут противоречить решениям президента и его команды, – просто проявление внутренней судейской коррупции", – пояснил тактику политолог Игорь Чаленко.

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Тупицкий уже не вернется в КСУ

Относительно самого Тупицкого – даже не определено, сколько продлится рассмотрение апелляции в Большой палате Верховного Суда. Вероятно, что до исчерпания срока судейства самого Тупицкого. Есть и "план Б".

"Несмотря на любой сценарий решения Большой Палаты Верховного Суда Украины, есть юридически 100-процентные рычаги влияния со стороны Офиса Президента. Он является подозреваемым в целом ряде тяжелых уголовных дел", – акцентировал представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Тупицкому вменяют и такие нарушения:

вероятное преступление против правосудия по делу другого судьи – экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова;

передачу личной электронной подписи главному бухгалтеру, с помощью которого подписали более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам в то время, когда Тупицкий был уже отстранен.

Специалисты считают, что отстранить его во второй раз под этим же предлогом также реально. Механизм предусматривает, что на время следствия президент подпишет указ об отстранении.

Обратите внимание! Каденция Александра Тупицкого на посту главы КСУ официально заканчивается в феврале 2022 года. Вся эпопея, которая длится с осени 2020 года, должна доказать необходимость проведения придирчивого и прозрачного конкурса на высокие должности в ветвях украинской власти.