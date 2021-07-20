Об этом в программе "Первые лица" на 24 канале заявил представитель президента в КСУ и член парламентского комитета по национальной безопасности обороны Федор Вениславский. Он отметил, что сотни чиновников также освободили от реальной уголовной ответственности, поскольку дела, которые находились на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде, прекратили.
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"Это было вопиющее, дерзкое, циничное решение, которое, как в частности Венецианская комиссия сказала, было необоснованным, немотивированным, с выходом за пределы полномочий, в условиях вероятного конфликта интересов. То есть весь букет всех возможных нарушений принципов судейской деятельности. Но это было последней каплей", – подчеркнул Вениславский.
КСУ под руководством Тупицкого вел закулисные игры
Представитель президента в КСУ отметил, что суд відавал еще много "интересных" решений под руководством Тупицкого. В результате закулисных игр дела попадали к тем же судьям и касались бизнес-интересов в спорах с государством мощных олигархических группировок.
"Как правило, эти решения принимали как раз в ущерб интересов государства и были сомнительно юридически мотивированными", – акцентировал Вениславский.
Он убежден, что этими решениями должен заняться Государственное бюро расследований. Именно поэтому Тупицкий сейчас находится в неопределенном правовом положении, его подозревают в ряде тяжелых уголовных дел.
Это закономерное следствие его антигосударственной, антинародной деятельности на должности судьи КСУ,
– подчеркнул Вениславский.
В результате, в Украине крайне низкий уровень доверия к судебной власти. Инициативы президента Владимира Зеленского сейчас направлены на восстановление этого доверия.
Полное интервью с Федором Вениславская смотрите 20 июля в 20:00 на 24 канале. Не пропустите!
Главное об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала
История Тупицкого: последние новости
- В Конституционном Суде образовалось двоевластие. Офис Президента готовит новый конкурс на голову КСУ.
- Тупицкий требует, чтобы ему выплатили почти миллион гривен.
- Государственное бюро расследований подготовило для Тупицкого новое подозрение относительно незаконного вмешательства в автоматизированную систему казначейства.
- В ГБР также открыли дело по факту признания судьями Верховного Суда противоправным указа Зеленского в отношении Тупицкого.