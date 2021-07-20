Об этом в программе "Первые лица" на 24 канале заявил представитель президента в КСУ и член парламентского комитета по национальной безопасности обороны Федор Вениславский. Он отметил, что сотни чиновников также освободили от реальной уголовной ответственности, поскольку дела, которые находились на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде, прекратили.

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"Это было вопиющее, дерзкое, циничное решение, которое, как в частности Венецианская комиссия сказала, было необоснованным, немотивированным, с выходом за пределы полномочий, в условиях вероятного конфликта интересов. То есть весь букет всех возможных нарушений принципов судейской деятельности. Но это было последней каплей", – подчеркнул Вениславский.

КСУ под руководством Тупицкого вел закулисные игры

Представитель президента в КСУ отметил, что суд відавал еще много "интересных" решений под руководством Тупицкого. В результате закулисных игр дела попадали к тем же судьям и касались бизнес-интересов в спорах с государством мощных олигархических группировок.

"Как правило, эти решения принимали как раз в ущерб интересов государства и были сомнительно юридически мотивированными", – акцентировал Вениславский.

Он убежден, что этими решениями должен заняться Государственное бюро расследований. Именно поэтому Тупицкий сейчас находится в неопределенном правовом положении, его подозревают в ряде тяжелых уголовных дел.

Это закономерное следствие его антигосударственной, антинародной деятельности на должности судьи КСУ,

– подчеркнул Вениславский.

В результате, в Украине крайне низкий уровень доверия к судебной власти. Инициативы президента Владимира Зеленского сейчас направлены на восстановление этого доверия.

Полное интервью с Федором Вениславская смотрите 20 июля в 20:00 на 24 канале. Не пропустите!

Обратите внимание! В конце октября 2020 года Конституционный Суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном декларировании, а также уголовную ответственность за незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции (НАПК). В ответ на уничтожение антикоррупционной системы экс-главой КСУ Тупицким, Зеленский еще в марте 2021 отменил указ о его назначении судьей. Верховный Суд признал незаконным и противоправным этот указ президента.

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