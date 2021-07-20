Про це в програмі "Перші особи" на 24 каналі заявив представник президента в КСУ і член парламентського комітету з національної безпеки оборони Федір Веніславський. Він зазначив, що сотні чиновників також звільнили від реальної кримінальної відповідальності, оскільки справи, які перебували на розгляді у Вищому антикорупційному суді, припинили.

Актуально Зради точно немає, – Веніславський про те, чи боїться ОП розслідування про "вагнерівців"

"Це було кричуще, зухвале, цинічне рішення, яке, як зокрема Венеційська комісія сказала, було необґрунтоване, невмотивоване, з виходом за межі повноважень, в умовах ймовірного конфлікту інтересів. Тобто весь букет всіх можливих порушень засад суддівської діяльності. Але це було останньою краплею", – наголосив Веніславський.

КСУ під керівництвом Тупицького вів закулісні ігри

Представник президента в КСУ зауважив, що суд продукував ще багато "цікавих" рішень під керівництвом Тупицького. Унаслідок закулісних ігор справи потрапляли до тих самих суддів та стосувалися бізнес-інтересів у суперечках з державою потужних олігархічних угруповань.

"Як правило, ці рішення ухвалювали якраз на шкоду інтересів держави і були сумнівно юридично вмотивовані", – акцентував Веніславський.

Він переконаний, що цими рішеннями має зайнятися Державне бюро розслідувань. Саме тому Тупицький зараз перебуває у невизначеному правовому становищі, його підозрюють у низці важких кримінальних справ.

Це закономірний наслідок його антидержавної, антинародної діяльності на посаді судді КСУ,

– підкреслив Веніславський.

Внаслідок цього, в Україні вкрай низький рівень довіри до судової влади. Ініціативи президента Володимира Зеленського зараз спрямовані на відновлення цієї довіри.

Повне інтерв'ю із Федором Веніславським дивіться 20 липня о 20:00 на 24 каналі. Не пропустіть!

Зверніть увагу! Наприкінці жовтня 2020 року Конституційний Суд скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне декларування, а також кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК). У відповідь на знищення антикорупційної системи ексглавою КСУ Тупицьким, Зеленський ще в березні 2021 року скасував указ про його призначення суддею. Верховний Суд визнав незаконним та протиправним цей указ президента.



Головне про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу

Історія Тупицького: останні новини