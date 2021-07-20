Про це в програмі "Перші особи" на 24 каналі заявив представник президента в КСУ і член парламентського комітету з національної безпеки оборони Федір Веніславський. Він зазначив, що сотні чиновників також звільнили від реальної кримінальної відповідальності, оскільки справи, які перебували на розгляді у Вищому антикорупційному суді, припинили.
Актуально Зради точно немає, – Веніславський про те, чи боїться ОП розслідування про "вагнерівців"
"Це було кричуще, зухвале, цинічне рішення, яке, як зокрема Венеційська комісія сказала, було необґрунтоване, невмотивоване, з виходом за межі повноважень, в умовах ймовірного конфлікту інтересів. Тобто весь букет всіх можливих порушень засад суддівської діяльності. Але це було останньою краплею", – наголосив Веніславський.
КСУ під керівництвом Тупицького вів закулісні ігри
Представник президента в КСУ зауважив, що суд продукував ще багато "цікавих" рішень під керівництвом Тупицького. Унаслідок закулісних ігор справи потрапляли до тих самих суддів та стосувалися бізнес-інтересів у суперечках з державою потужних олігархічних угруповань.
"Як правило, ці рішення ухвалювали якраз на шкоду інтересів держави і були сумнівно юридично вмотивовані", – акцентував Веніславський.
Він переконаний, що цими рішеннями має зайнятися Державне бюро розслідувань. Саме тому Тупицький зараз перебуває у невизначеному правовому становищі, його підозрюють у низці важких кримінальних справ.
Це закономірний наслідок його антидержавної, антинародної діяльності на посаді судді КСУ,
– підкреслив Веніславський.
Внаслідок цього, в Україні вкрай низький рівень довіри до судової влади. Ініціативи президента Володимира Зеленського зараз спрямовані на відновлення цієї довіри.
Повне інтерв'ю із Федором Веніславським дивіться 20 липня о 20:00 на 24 каналі. Не пропустіть!
Головне про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу
Історія Тупицького: останні новини
- У Конституційному Суді утворилося двовладдя. Офіс Президента готує новий конкурс на голову КСУ.
- Тупицький вимагає, щоб йому виплатили майже мільйон гривень.
- Державне бюро розслідувань підготувало для Тупицького нову підозру щодо незаконного втручання в автоматизовану систему казначейства.
- У ДБР також відкрили справу за фактом визнання суддями Верховного Суду протиправним указу Зеленського щодо Тупицького.