Тупицького суддею Конституційного Суду призначив ще Віктор Янукович, а Зеленський у березні 2021 року скасував цей указ. Експерти переконані, що рішення Верховного Суду по цій справі – цілком очікуване.

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"Потрібно нарешті встановити нормальний прозорий конкурс до КСУ, щоб туди не потрапляли такі Тупицькі", – наголосив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

ДБР відкрило провадження

На перемозі Тупицького епопея не завершилася. Громадські активісти написали заяву в Державне бюро розслідувань, яке відкрило провадження щодо зловживання владою суддями Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Вони (судді – 24 канал) формально захищають Тупицького, а де-факто, стратегічно, захищають власні інтереси,

– переконаний політолог Володимир Фесенко.

Іронії ситуації додає те, що рішення Верховний Суд прийняв у день ухвалення судової реформи в парламенті. Мовилося про очищення Вищої ради правосуддя і перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Виграшна тактика Зеленського

Банкова також заявила, що рішення судді ухвалили не у випадковий час. Водночас ситуація вигідна і Зеленському, оскільки він завдяки війні з корумпованими судами може завоювати підтримку українців.

"Судову гілку влади треба реформувати, а всі подібні рішення, які будуть суперечити рішенням президента і його команди, – просто вияв внутрішньої суддівської корупції", – пояснив тактику політолог Ігор Чаленко.

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Тупицький уже не повернеться в КСУ

Щодо самого Тупицького – навіть не визначено, скільки триватиме розгляд апеляції у Великій Палаті Верховного Суду. Ймовірно, що до вичерпання терміну суддівства самого Тупицького. Є і "план Б".

"Незважаючи на будь-який сценарій рішення Великої Палати Верховного Суду України, є юридично 100-відсоткові важелі впливу з боку Офісу Президента. Він є підозрюваним у цілій низці важких кримінальних справ", – акцентував представник президента в КСУ Федір Веніславський.

Тупицькому закидають і такі порушення:

ймовірний злочин проти правосуддя у справі іншого судді – ексголови Вищого господарського суду України Віктора Татькова;

передачу особистого електронного підпису головній бухгалтерці, за допомогою якого підписали понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов'язань у час, коли Тупицький був вже відсторонений.

Фахівці вважають, що відсторонити його вдруге під цим же приводом також реально. Механізм передбачає, що на час слідства президент підпише указ про відсторонення.

Зверніть увагу! Каденція Олександра Тупицького на посаді глави КСУ офіційно спливає у лютому 2022 року. Уся епопея, яка триває з осені 2020 року, має довести необхідність проведення прискіпливого і прозорого конкурсу на високі посади у гілках української влади.