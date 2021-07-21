Тупицького суддею Конституційного Суду призначив ще Віктор Янукович, а Зеленський у березні 2021 року скасував цей указ. Експерти переконані, що рішення Верховного Суду по цій справі – цілком очікуване.
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"Потрібно нарешті встановити нормальний прозорий конкурс до КСУ, щоб туди не потрапляли такі Тупицькі", – наголосив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.
ДБР відкрило провадження
На перемозі Тупицького епопея не завершилася. Громадські активісти написали заяву в Державне бюро розслідувань, яке відкрило провадження щодо зловживання владою суддями Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.
Вони (судді – 24 канал) формально захищають Тупицького, а де-факто, стратегічно, захищають власні інтереси,
– переконаний політолог Володимир Фесенко.
Іронії ситуації додає те, що рішення Верховний Суд прийняв у день ухвалення судової реформи в парламенті. Мовилося про очищення Вищої ради правосуддя і перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Виграшна тактика Зеленського
Банкова також заявила, що рішення судді ухвалили не у випадковий час. Водночас ситуація вигідна і Зеленському, оскільки він завдяки війні з корумпованими судами може завоювати підтримку українців.
"Судову гілку влади треба реформувати, а всі подібні рішення, які будуть суперечити рішенням президента і його команди, – просто вияв внутрішньої суддівської корупції", – пояснив тактику політолог Ігор Чаленко.
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Тупицький уже не повернеться в КСУ
Щодо самого Тупицького – навіть не визначено, скільки триватиме розгляд апеляції у Великій Палаті Верховного Суду. Ймовірно, що до вичерпання терміну суддівства самого Тупицького. Є і "план Б".
"Незважаючи на будь-який сценарій рішення Великої Палати Верховного Суду України, є юридично 100-відсоткові важелі впливу з боку Офісу Президента. Він є підозрюваним у цілій низці важких кримінальних справ", – акцентував представник президента в КСУ Федір Веніславський.
Тупицькому закидають і такі порушення:
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ймовірний злочин проти правосуддя у справі іншого судді – ексголови Вищого господарського суду України Віктора Татькова;
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передачу особистого електронного підпису головній бухгалтерці, за допомогою якого підписали понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов'язань у час, коли Тупицький був вже відсторонений.
Фахівці вважають, що відсторонити його вдруге під цим же приводом також реально. Механізм передбачає, що на час слідства президент підпише указ про відсторонення.