Тупицкого разрешили экстрадировать из Австрии

Подольский районный суд города Киева избрал меру пресечения бывшему председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому. Его разрешили экстрадировать из Австрии.

Как рассказали в ГБР, Подольский районный суд города Киева избрал Тупицкому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Важно Скандального экс-главу КСУ Тупицкого объявили в международный розыск

Этим же определением суда предусмотрено, что сумма залога, ранее примененная в отношении Тупицкого, будет передана в собственность государства.

По материалам ГБР о местонахождении экс-председателя КСУ, 27 мая 2022 года его объявили в международный розыск. Это судебное решение позволяет стороне обвинения ходатайствовать перед судом о выдаче (экстрадиции) обвиняемого в Украине,

– объяснили в ГБР.

Ранее стало известно, что экс-глава Конституционного суда Украины, подозреваемый в ряде преступлений, незаконно сбежал в Австрию во время военного положения. По данным Офиса генерального прокурора, 17 марта Тупицкий незаконно выехал из Украины в районе пункта пропуска "Косино" на Закарпатье.

В чем обвиняют Тупицкого

В ноябре 2021 года Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора передали суду обвинительный акт по второму уголовному делу Тупицкого. Его вместе с главным бухгалтером КСУ обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы Государственной казначейской службы.

Тупицкого также судят по обвинению в предоставлении лживых показаний и попытке подкупа свидетеля (ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины). При этом сам Тупицкий отказался признавать себя подозреваемым. Из-за этого уголовного дела его отстранили от исполнения обязанностей главы КСУ.

Скандал с Тупицким: главное

В марте 2021 года президент Владимир Зеленский издал указ об отмене назначения судьями Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Верховный Суд признал этот указ противоправным, однако Офис Президента подал апелляцию.

В ноябре Владимир Зеленский на места уволенных судей назначил Александра Петришина и Оксану Грищук. Однако Конституционный суд отказался приводить новых судей к присяге, поскольку считали указ об отмене назначения Тупицкого и Касминина незаконным.

В декабре 2021 года США ввели санкции против Тупицкого за взяточничество. Однако сам экс-судья убеждал, что санкций якобы никто не вводил.

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