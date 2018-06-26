Турчинов назвал залог успеха защиты Украины при масштабном конфликте

Многоешелоновая система территориальной обороны станет залогом и фундаментом защиты Украины в условиях масштабного военного конфликта.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время военных учений, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, в каждой области по проекту Генштаба создают бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничников.

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"Развитие системы территориальной обороны должна обеспечить в условиях особого периода преобразования каждого района, каждого города в неприступную крепость", – добавил Турчинов.

Он пояснил, что развитие системы территориальной обороны позволяет подготовить многотысячный дополнительный резерв для Вооруженных Сил, Национальной гвардии и пограничных войск.

В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионной армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора,

– секретарь СНБО.

Турчинов добавил, что Министерство обороны и Генеральный штаб готовят проект Закона "О территориальной обороне Украины", который после одобрения на заседании СНБО внесут в парламент.