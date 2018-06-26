Турчинов сообщил о введении в действие важного решения СНБО
Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что Президент Украины своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое касается либерализации внешнеэкономической деятельности украинских компаний оборонно-промышленного комплекса.
Об этом Турчинов заявил во вторник на брифинге в Киеве.
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Он пояснил, что означает введение в действие решения СНБО.
Указ разрушает многолетнюю монополию государственных спецэкспортеров. И в соответствии с решением СНБО, украинские производители оборонной продукции, вооружения, военной техники имеют право без каких-либо посредников экспортировать продукцию собственного производства,
– отметил Турчинов.
По его словам, это решение Совбеза позволит импорт украинским предприятиям ОПК независимо от форм их собственности, особенно когда речь идет о закупке оборудования и продукции военного назначения для нужд собственного производства.
"Что очень важно ... разрешено иметь прямые контракты и проводить без посредников закупки оружия, военной техники нашим силовым министерствам и ведомствам, в том числе Министерству обороны", – подчеркнул секретарь СНБО.
22 июня Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении санкций против России.