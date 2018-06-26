Турчинов повідомив про введення в дію важливого рішення РНБО

Секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що Президент України своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, яке стосується лібералізації зовнішньоекономічної діяльності українських компаній оборонно-промислового комплексу.

Про це Турчинов заявив у вівторок під час брифінгу у Києві.

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Він пояснив, що означає введення в дію цього рішення РНБО.

Указ руйнує багаторічну монополію державних спецекспортерів. І відповідно до рішення РНБО, українські виробники оборонної продукції, озброєння, військової техніки мають право без будь-яких посередників експортувати продукцію власного виробництва,

– зазначив Турчинов.

За його словами, це рішення Радбезу дозволить імпорт українським підприємствам ОПК незалежно від форм їхньої власності, особливо, коли йдеться про закупівлю обладнання та продукції військового призначення для потреб власного виробництва.

"Що дуже важливо ... дозволено мати прямі контракти і проводити без посередників закупівлі зброї, військової техніки нашим силовим міністерствам і відомствам, у тому числі Міністерству оборони", – наголосив секретар РНБО.

22 червня Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про розширення санкцій проти Росії.