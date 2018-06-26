Турчинов назвав запоруку успіху захисту України при масштабному конфлікті

Багатоешелонова система територіальної оборони стане запорукою і фундаментом захисту України в умовах масштабного військового конфлікту.

Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час військових навчань, повідомляє прес-служба РНБО.

За його словами, в кожній області за проектом Генштабу створюють бригади територіальної оборони і окремі резервні підрозділи Нацгвардії і прикордонників.

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"Розбудова системи територіальної оборони повинна забезпечити в умовах особливого періоду перетворення кожного району, кожного міста на неприступну фортецю", – додав Турчинов.

Він пояснив, що розбудова системи територіальної оборони дозволяє підготувати багатотисячний додатковий резерв для Збройних Сил, Національної гвардії та прикордонних військ.

В результаті ми маємо отримати додаткову потужну півмільйонну армію, здатну надійно захистити Україну від будь-якого агресора,

– секретар РНБО.

Турчинов додав, що Міністерство оборони та Генеральний штаб готують проект Закону "Про територіальну оборону України", який після схвалення на засіданні РНБО внесуть до парламенту.