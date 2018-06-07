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Турчинов ответил Путину на его угрозы касательно украинской государственности

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Турчинов прокомментировал угрозы Путина относительно украинской государственности
Турчинов прокомментировал угрозы Путина относительно украинской государственности / Inforesist.org

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов резко прокомментировал заявление президента России Владимира Путина насчёт "тяжелых последствий для украинской государственности".

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отметим, 7 июня во время прямой линии Путин ответил пророссийском боевику Захару Прилепину, который выразил "опасения, что украинская армия может пойти в наступление во время Чемпионата мира по футболу". Так, хозяин Кремля заявил, что подобные действия "могут привести к тяжелым последствиям для украинской государственности в целом".

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На такое заявление Путина Турчинов ответил, что украинская государственность базируется на мужестве, патриотизме и вере миллионов свободных украинцев, способных ее защитить и сохранить свободу, демократию и независимость для своих детей.

Это принципиальное отличие нашей государственности от российской, которая способна существовать только в тоталитарных условиях, когда опричники, жандармы, чекисты и КГБисты сжимают их решетками и колючей проволокой от расползания. Российская "государственность" лежит на костях миллионов замученных и разоренных невинных жизней,
– подчеркнул глава СНБО.

"Независимо от причитаний испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а Украинское государство есть и будет, независимо от маниакальных желаний имперских реваншистов", –резюмировал Турчинов.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России СНБО Александр Турчинов Владимир Путин
Источник: 24 канал
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