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Турчинов відповів Путіну на його погрози щодо української державності

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Турчинов прокоментував погрози Путіна щодо української державності
Турчинов прокоментував погрози Путіна щодо української державності / Inforesist.org

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов різко прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про "важкі наслідки для української державності".

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Зазначимо, 7 червня під час прямої лінії Путін відповів проросійському бойовикові Захарові Прилєпіну, який висловив "побоювання, що українська армія може піти в наступ під час Чемпіонату світу з футболу". Так, господар Кремля заявив, що подібні дії "можуть призвести до важких наслідків для української державності в цілому".

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На таку заяву Путіна Турчинов відповів, що українська державність базується на мужності, патріотизмі та вірі мільйонів вільних українців, здатних її захистити і зберегти свободу, демократію та незалежність для своїх дітей.

Це принципова відмінність нашої державності від російської, яка здатна існувати виключно в тоталітарних умовах, коли опричники, жандарми, чекісти та КДБісти стискають їх ґратами та колючим дротом від розповзання. Російська "державність" лежить на кістках мільйонів закатованих та сплюндрованих безневинних життів,
– наголосив глава РНБО.

"Незалежно від стогнань переляканих російських найманців та погроз російського президента, українські військові будуть діяти адекватно загрозам, а Українська держава є і буде, незалежно від маніакальних бажань імперських реваншистів", – резюмував Турчинов.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Олександр Турчинов РНБО
Джерело: 24 канал
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