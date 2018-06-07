Турчинов відповів Путіну на його погрози щодо української державності

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов різко прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про "важкі наслідки для української державності".

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Зазначимо, 7 червня під час прямої лінії Путін відповів проросійському бойовикові Захарові Прилєпіну, який висловив "побоювання, що українська армія може піти в наступ під час Чемпіонату світу з футболу". Так, господар Кремля заявив, що подібні дії "можуть призвести до важких наслідків для української державності в цілому".

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На таку заяву Путіна Турчинов відповів, що українська державність базується на мужності, патріотизмі та вірі мільйонів вільних українців, здатних її захистити і зберегти свободу, демократію та незалежність для своїх дітей.

Це принципова відмінність нашої державності від російської, яка здатна існувати виключно в тоталітарних умовах, коли опричники, жандарми, чекісти та КДБісти стискають їх ґратами та колючим дротом від розповзання. Російська "державність" лежить на кістках мільйонів закатованих та сплюндрованих безневинних життів,

– наголосив глава РНБО.

"Незалежно від стогнань переляканих російських найманців та погроз російського президента, українські військові будуть діяти адекватно загрозам, а Українська держава є і буде, незалежно від маніакальних бажань імперських реваншистів", – резюмував Турчинов.