Вечером 5 июля на трассе, ведущей в Анкару, произошла самертельна ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспорт с 19 пассажирами на борту врезался в бетонный барьер дорожных работ.

Столкновение произошло из-за того, что у автобуса лопнуло колесо. Поэтому его занесло в барьер, сообщает информационное агентство IHA.

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Один человек погиб на месте аварии, еще 17 получили травмы различной степени тяжести. Автобус перевернулся на бок и загородил всю трассу, ведущую в направлении турецкой столицы Анкары.

У автобуса лопнуло колесо / Фото IHA

Позже стало известно, что погибший – 19-летний парень. Его выбросило прямо из окна автобуса, шансов выжить у него не было.

Движение по трассе было полностью перекрыто, образовавшиеся пробки простирались на несколько километров.

#TEM Otoyolu #Gebze kesiminde yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun #Ankara istikameti trafiğe kapandı. pic.twitter.com/yGMdK2OBLA — NALOVTY MEDYA (@nalovtymedya) July 5, 2020

Травмированных бригады скорой доставили в больницы. Полиция начала расследование происшествия. Выяснилось, что автобус принадлежит туристической компании Metro Turizm.

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