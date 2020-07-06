В Турции автобус влетел в строительный барьер: один человек погиб, 17 раненых
Вечером 5 июля на трассе, ведущей в Анкару, произошла самертельна ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспорт с 19 пассажирами на борту врезался в бетонный барьер дорожных работ.
Столкновение произошло из-за того, что у автобуса лопнуло колесо. Поэтому его занесло в барьер, сообщает информационное агентство IHA.
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Один человек погиб на месте аварии, еще 17 получили травмы различной степени тяжести. Автобус перевернулся на бок и загородил всю трассу, ведущую в направлении турецкой столицы Анкары.
У автобуса лопнуло колесо / Фото IHA
Позже стало известно, что погибший – 19-летний парень. Его выбросило прямо из окна автобуса, шансов выжить у него не было.
Движение по трассе было полностью перекрыто, образовавшиеся пробки простирались на несколько километров.
Травмированных бригады скорой доставили в больницы. Полиция начала расследование происшествия. Выяснилось, что автобус принадлежит туристической компании Metro Turizm.
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