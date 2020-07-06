У Туреччині автобус влетів у будівельний бар'єр: одна людина загинула, 17 поранених
Ввечері 5 липня на трасі, що веде до Анкари, сталася самертельна ДТП за участі пасажирського автобуса. Транспорт із 19 людьми на борту врізався у бетонний бар'єр дорожніх робіт.
Зіткнення сталося через те, що в автобуса лопнуло колесо. Відтак його занесло у бар'єр, повідомляє інформаційна агенція IHA.
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Одна людина загинула на місці аварії, ще 17 отримали травми різного ступеню важкості. Автобус перекинувся на бік та загородив усю трасу, що веде в напрямку до турецької столиці Анкари.
В автобуса лопнуло колесо / Фото IHA
Пізніше стало відомо, що загиблий – 19-річний хлопець. Його викинуло прямо з вікна автобусу, шансів вижити він не мав.
Рух трасою був повністю перекритий, затори, які утворилися простягалися на декілька кілометрів.
Травмованих бригади швидкої доправили до лікарень. Поліція почала розслідування випадку. З'ясувалося, що автобус належить туристичній компанії Metro Turizm.
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