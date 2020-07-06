Ввечері 5 липня на трасі, що веде до Анкари, сталася самертельна ДТП за участі пасажирського автобуса. Транспорт із 19 людьми на борту врізався у бетонний бар'єр дорожніх робіт.

Зіткнення сталося через те, що в автобуса лопнуло колесо. Відтак його занесло у бар'єр, повідомляє інформаційна агенція IHA.

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Одна людина загинула на місці аварії, ще 17 отримали травми різного ступеню важкості. Автобус перекинувся на бік та загородив усю трасу, що веде в напрямку до турецької столиці Анкари.



В автобуса лопнуло колесо / Фото IHA

Пізніше стало відомо, що загиблий – 19-річний хлопець. Його викинуло прямо з вікна автобусу, шансів вижити він не мав.

Рух трасою був повністю перекритий, затори, які утворилися простягалися на декілька кілометрів.

#TEM Otoyolu #Gebze kesiminde yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun #Ankara istikameti trafiğe kapandı. pic.twitter.com/yGMdK2OBLA — NALOVTY MEDYA (@nalovtymedya) July 5, 2020

Травмованих бригади швидкої доправили до лікарень. Поліція почала розслідування випадку. З'ясувалося, що автобус належить туристичній компанії Metro Turizm.

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