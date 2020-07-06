Перша власна турецька протикорабельна ракета Atmaca ("Яструб") успішно пройшла випробування польоту на далеку відстань. Міноборони Туреччини опублікувало відео, у якому показано весь процес від старту до ураження цілі.

Як зазначив речник міноборони Туреччини Ізмаїл Демір, ракета "чудово виконала свої функції, вразивши ціль на відстані у понад 200 кілометрів". Про це розповіли в інформаційному агентстві Anadolu.

До слова Україна може першою після США отримати найсучасніший бойовий катер: заява контрадмірал

Atmaca ("Яструб") – дозвукова високоточна далекобійна протикорабельна ракета, яку можна запускати з землі, з катерів, фрегатів та корветів. Максимальна дальність ураження цілі – 220 кілометрів. Ракета здатна оновлювати ціль, здійснювати повторну атаку, переривати місію тощо.

Виробник Atmaca – турецька державна компанія Roketsan. Вона готує цю ракету з 2005 року. Випробування тривали з 2016, а у 2019 ці ракети вже встановили на турецький бойовий корабель, що курсує у Чорному морі.

І ось у 2020 ракета завершила цикл випробувань дальнім ураженням цілі. До кінця року вона вже має поступити у збройні сили Туреччини на заміну американським протикорабельним ракетам Harpoon.

Atmacamız bu sefer uzun uçtu



200+ km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren #ATMACA seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor.@roketsan#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/BLp4urqAdz — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 4, 2020

Нагадаємо, як турецькі дрони знущалися з російських систем ППО у Сирії: дивіться відео. 6 турецьких бойових дронів, зауважимо, є й на озброєнні в армії України.