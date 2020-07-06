Первая собственная турецкая противокорабельная ракета Atmaca ("Ястреб") успешно прошла испытания полета на дальнее расстояние. Минобороны Турции опубликовало видео, в котором показан весь процесс от старта до поражения цели.

Как отметил представитель минобороны Турции Измаил Демир, ракета "прекрасно выполнила свои функции, поразив цель на расстоянии в более чем 200 километров ". Об этом рассказали в информационном агентстве Anadolu .

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Atmaca ("Ястреб") – дозвуковая высокоточная дальнобойная противокорабельная ракета , которую можно запускать с земли, с катеров, фрегатов и корветов. Максимальная дальность поражения цели – 220 километров. Ракета способна обновлять цель, осуществлять повторную атаку, прерывать миссию и тому подобное.

Производитель Atmaca – турецкая государственная компания Roketsan. Она готовит эту ракету с 2005 года. Испытания начались в 2016, а в 2019 эти ракеты уже установили на турецкий боевой корабль, курсирующий в Черном море.

И вот в 2020 ракета завершила цикл испытаний дальним поражением цели. К концу года она уже должна поступить в вооруженные силы Турции на замену американским противокорабельным ракетам Harpoon.

На этот раз наш ястреб пролетел долго, и



наша крылатая ракета #ATMACA , которая успешно выполняет свои функции, поражая цель на расстоянии более 200 км , готовится к входу в инвентарь. @roketsan # Istiklâlveİstikbâlİ pic.twitter.com/BLp4urqAdz - Исмаил Демир (@IsmailDemirSSB) 4 июля 2020 г.