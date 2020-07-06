Турция испытала новую противокорабельную ракету собственного производства: красноречивое видео
Первая собственная турецкая противокорабельная ракета Atmaca ("Ястреб") успешно прошла испытания полета на дальнее расстояние. Минобороны Турции опубликовало видео, в котором показан весь процесс от старта до поражения цели.
Как отметил представитель минобороны Турции Измаил Демир, ракета "прекрасно выполнила свои функции, поразив цель на расстоянии в более чем 200 километров". Об этом рассказали в информационном агентстве Anadolu.
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Atmaca ("Ястреб") – дозвуковая высокоточная дальнобойная противокорабельная ракета, которую можно запускать с земли, с катеров, фрегатов и корветов. Максимальная дальность поражения цели – 220 километров. Ракета способна обновлять цель, осуществлять повторную атаку, прерывать миссию и тому подобное.
Производитель Atmaca – турецкая государственная компания Roketsan. Она готовит эту ракету с 2005 года. Испытания начались в 2016, а в 2019 эти ракеты уже установили на турецкий боевой корабль, курсирующий в Черном море.
И вот в 2020 ракета завершила цикл испытаний дальним поражением цели. К концу года она уже должна поступить в вооруженные силы Турции на замену американским противокорабельным ракетам Harpoon.