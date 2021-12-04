В Турции чуть не произошел взрыв на митинге Эрдогана

На митинге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сотрудники безопасности обнаружили взрывное устройство. Произошло это 4 декабря в городе Сиирт.

Бомбу с дистанционным управлением разместили под автомобилем полицейского, который был вовлечен в обеспечение безопасности на митинге.

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Чудом в последний момент перед началом митинга ее заметили. К счастью, бедствия удалось избежать и никто не пострадал. Как сообщают местные СМИ, мину уничтожили незадолго до выступления Эрдогана.

Правоохранители сразу же начали расследование инцидента:

со взрывного устройства и автомобиля сняли отпечатки пальцев,

полиция начала операцию по поиску и поимке подозреваемых.



Мину обнаружили под авто полицейского / Фото Sabah

Отметим, город Сиирт расположен на юго-востоке Турции. Эрдоган приехал на митинг, чтобы выступить перед своими сторонниками. В этот же день в другом турецком городе Мерсине состоялся многотысячный митинг оппозиции, участники которого требовали отставки Эрдогана из-за падения курса лиры.

Еще в 2017 году суд в Турции приговорил к пожизненному заключению 34 участников попытки госпереворота в 2016 году. Им инкриминируют покушение на убийство президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

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