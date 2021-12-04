Бомбу з дистанційним керуванням розмістили під автомобілем поліцейського, який був залучений у забезпеченні безпеки на мітингу.

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Дивом в останній момент перед початком мітингу її помітили. На щастя, лиха вдалося уникнути і ніхто не постраждав. Як повідомляють місцеві ЗМІ, міну знищили незадовго до виступу Ердогана.

Правоохоронці одразу ж почали розслідування інциденту:

  • з вибухового пристрою і автомобіля зняли відбитки пальців,
  • поліція почала операцію з пошуку і упіймання підозрюваних.

Міну виявили під авто поліцейського
Міну виявили під авто поліцейського / Фото Sabah

Зазначимо, місто Сіірт розташоване на південному сході Туреччини. Ердоган приїхав на мітинг, щоб виступити перед своїми прихильниками. Цього ж дня в іншому турецькому місті Мерсіні відбувся багатотисячний мітинг опозиції, учасники якого вимагали відставки Ердогана через падіння курсу ліри.

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