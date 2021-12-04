Бомбу з дистанційним керуванням розмістили під автомобілем поліцейського, який був залучений у забезпеченні безпеки на мітингу.

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Дивом в останній момент перед початком мітингу її помітили. На щастя, лиха вдалося уникнути і ніхто не постраждав. Як повідомляють місцеві ЗМІ, міну знищили незадовго до виступу Ердогана.

Правоохоронці одразу ж почали розслідування інциденту:

з вибухового пристрою і автомобіля зняли відбитки пальців,

поліція почала операцію з пошуку і упіймання підозрюваних.



Міну виявили під авто поліцейського / Фото Sabah

Зазначимо, місто Сіірт розташоване на південному сході Туреччини. Ердоган приїхав на мітинг, щоб виступити перед своїми прихильниками. Цього ж дня в іншому турецькому місті Мерсіні відбувся багатотисячний мітинг опозиції, учасники якого вимагали відставки Ердогана через падіння курсу ліри.

Цікаво! Ще у 2017 році суд у Туреччині засудив до довічного ув'язнення 34 учасників спроби держперевороту у 2016 році. Їм закидають замах на вбивство президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.

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