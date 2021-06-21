В Турции в музеях заработали новые украиноязычные аудиогиды

В Турции заработали сразу 2 украиноязычные аудиогиды. Это произошло в музее Святого Николая в Демре и археологическом музее Анталии.

В то же время, вскоре ожидается запуск аудиогидов в Австрии и Узбекистане. В Турции соответствующий запуск состоялся в рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской.

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"Символично, что летний запуск аудиогидов открыла Турция. Страна, которую украинцы выбрали как одно из самых популярных направлений для отдыха. В рамках нашего проекта имеем уже 20 украиноязычных аудиогидов, из которых семь – в Турции. Это замечательно", – отметила Елена Зеленская.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обратил внимание на важности украиноязычных аудиогидов для туристов в Анталии.

"Совместными усилиями первой леди и украинских дипломатов популяризируем украинский язык в мире и делаем мировую культуру доступнее для украинцев", – сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Что известно о музеях, где состоялся запуск аудиогидов

Археологический музей в Анталии открыли еще в 1922 году. В то же время он является вторым по величине музеем Турции, имеет:

открытую галерею;

13 выставочных залов, в которых есть примерно 5 тысяч художественных произведений;

15 тысяч артефактов, охватывающих период от доисторической эпохи до Османского государства.

Музей Святого Николая расположен в городе Демре, в V веке нашей эры он был вторым религиозным центром провинции Анатолии. Город обрел славу за пределами региона и стал важным центром христианства благодаря епископу Николаю.