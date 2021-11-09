Причины завала пока не установили. Здание, на первом этаже которого расположены магазины, огородили.
Актуально Центральную часть Турции всколыхнуло сильное землетрясение
Очевидцы говорят, что в доме проводили ремонт
На месте дежурят машины скорой помощи, чтобы как можно быстрее доставлять пострадавших в больницы. Спасатели просят людей, собравшихся на месте происшествия, быть тихо, чтобы услышать, есть ли еще кто-то под руинами.
Отметим, что люди, которые живут рядом, говорят, что еще утром в доме проводили ремонт. Из помещения якобы выносили демонтированную колонну. При этом губернатор Малатьи Айдын Баруш заверил, что причины жуткого инцидента устанавливают.
Смотрите фото спасательной операции / Фото NTV
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В Нигерии обрушилась многоэтажка
В столице Нигерии – Лагосе 2 ноября обрушилась недостроенная многоэтажка. В это время на стройке было около сотни человек. Ни одного живого человека из-под развалин пока не вытащили. Число жертв уже превысило 40.