Причини завалу наразі не встановили. Будівлю, на першому поверсі якої розташовані магазини, огородили.
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Очевидці кажуть, що в будинку проводили ремонт
На місці чергують машини швидкої допомоги, аби якнайшвидше доставляти потерпілих до лікарень. Рятувальники просять людей, що зібрались на місці події бути тихо, аби почути, чи є ще хтось під руїнами.
Зазначимо, що люди, які мешкають поруч, кажуть, що ще зранку у будинку проводили ремонт. З приміщення начебто виносили демонтовану колону. При цьому губернатор Малатьї Айдін Баруш запевнив, що причини моторошного інциденту встановлюють.
Дивіться фото рятувальної операції / Фото NTV
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У Нігерії обвалилась багатоповерхівка
У столиці Нігерії – Лагосі 2 листопада обвалилась недобудована багатоповерхівка. У цей час на будівництві було близько сотні осіб. Жодної живої людини з-під руїн поки не витягнули. Кількість жертв вже перевищила 40.