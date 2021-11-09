Причини завалу наразі не встановили. Будівлю, на першому поверсі якої розташовані магазини, огородили.

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Очевидці кажуть, що в будинку проводили ремонт

На місці чергують машини швидкої допомоги, аби якнайшвидше доставляти потерпілих до лікарень. Рятувальники просять людей, що зібрались на місці події бути тихо, аби почути, чи є ще хтось під руїнами.

Зазначимо, що люди, які мешкають поруч, кажуть, що ще зранку у будинку проводили ремонт. З приміщення начебто виносили демонтовану колону. При цьому губернатор Малатьї Айдін Баруш запевнив, що причини моторошного інциденту встановлюють.

Зверніть увагу! За попередніми оцінками, під завалами досі перебувають близько 20 людей.

Дивіться фото рятувальної операції / Фото NTV

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У Нігерії обвалилась багатоповерхівка

У столиці Нігерії – Лагосі 2 листопада обвалилась недобудована багатоповерхівка. У цей час на будівництві було близько сотні осіб. Жодної живої людини з-під руїн поки не витягнули. Кількість жертв вже перевищила 40.