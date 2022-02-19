Дорожно-транспортное происшествие случилось на 47 километре автомагистрали Конья-Аксарай. Транспортное средство двигалось из Измира в Каппадокию, когда съехало с дороги и перевернулось.
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Водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги и вылетел с проезжей части на обочину. На момент аварии в салоне автобуса находились 47 пассажиров и двое водителей.
В результате ДТП погибли шесть человек и 41 пострадал. Пострадавших оперативно доставили в больницу.
Есть ли среди пострадавших украинцы
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, есть ли среди пострадавших украинцы.
По информации турецких правоохранителей, граждан Украины нет среди пострадавших в результате аварии туристического автобуса на автомагистрали Конья-Аксарай в Турции,
– отметил дипломат.
Похожая авария в Украине: что известно
- На трассе Киев – Чоп ночью 30 января произошло ДТП с участием рейсового автобуса с пассажирами.
- Дорожно-транспортное происшествие случилось в 02:03 вблизи села Хватов Золочевского района.
- В результате аварии получили телесные повреждения 14 человек, их госпитализировали в медучреждения.