Дорожно-транспортное происшествие случилось на 47 километре автомагистрали Конья-Аксарай. Транспортное средство двигалось из Измира в Каппадокию, когда съехало с дороги и перевернулось.

Читайте также Протаранил более 30 авто: в Германии пьяный водитель устроил масштабное ДТП

Водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги и вылетел с проезжей части на обочину. На момент аварии в салоне автобуса находились 47 пассажиров и двое водителей.

В результате ДТП погибли шесть человек и 41 пострадал. Пострадавших оперативно доставили в больницу.

Есть ли среди пострадавших украинцы

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, есть ли среди пострадавших украинцы.

По информации турецких правоохранителей, граждан Украины нет среди пострадавших в результате аварии туристического автобуса на автомагистрали Конья-Аксарай в Турции,

– отметил дипломат.

Похожая авария в Украине: что известно