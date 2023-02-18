В Турции снова зафиксировали землетрясение: где именно

В Турции с начала февраля неспокойно – сейсмологи фиксируют колебания земной поверхности, в результате чего даже рушатся целые районы жилых домов. Очередное землетрясение произошло в Центральной Турции.

Турция до сих пор приходит в себя от мощных землетрясений, которые произошли в первые дни февраля 2023 года – спасатели до сих пор достают людей из-под завалов. В то же время, вечером 18 февраля (в 22:31 по местному времени) очередные колебания земной поверхности зафиксировали в провинции Кахраманмараш.

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Какова была магнитуда землетрясения

От центра провинции до места землетрясения около 54 километров. Кроме того, магнитуда колебаний составляет 5,2.



Землетрясение в Турции 18 февраля / Карта EMSC

Последствия землетрясения в Турции: последние новости

Под завалами одного из жилых домов в Турции нашли семью из Запорожья. Речь идет о 46-летней Юлии с ее двумя сыновьями – Захаром и Матвеем. Известно, что ее муж служит в рядах Вооруженных Сил, а женщина с детьми после начала широкомасштабной войны уехала за границу.

Кроме того, в сети появились жуткие фото кладбищ, на которых хоронят людей, погибших в результате этой катастрофы. Собственно, могильщики вынуждены работать круглосуточно. И для тех, кто не в состоянии заплатить за работу – выполняют ее бесплатно.

В то же время турецкие актеры помогли собрать 6 миллиардов долларов для пострадавших от землетрясения. В частности, речь идет о компании под названием Türkiye One Heart.



Что делать в случае землетрясения / Картинка 24 Канала