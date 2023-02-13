Армения и Турция, наземная граница между которыми закрыта, открыли один из пунктов пропуска для проезда конвоя с гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясения.
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Армения предоставила гуманитарную помощь Турции
Отмечают, что страны договорились открыть для проезда КПП "Алижан", чтобы в Турцию смогли проехать пять грузовиков с гуманитарной помощью, которую собрали армяне.
Армянская сторона уточняет, что конвой пересек границу утром 11 февраля.
В предыдущий раз пункт пропуска был открыт в 1988 году. Причиной было землетрясение. Однако в этот раз в Армении, а гуманитарную помощь посылал турецкий Красный полмесяц.
Тогда в результате стихийного бедствия, известного как Спитакское землетрясение, погибли не менее 25 тысяч человек.
Что известно о напряженных отношениях между Турцией и Арменией
- Отметим, что авиасообщение между Турцией и Арменией существует, наземная граница между странами постоянно закрыта с 1993 года из-за крайне сложных отношений между ними.
- Отношения между странами напряжены как по историческим причинам. В частности, из-за того, что Турция поддерживает Азербайджан в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.
- Армения, как и многие страны мира, считает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Однако Турция с таким определением не согласна. Между странами нет дипотношений, граница между ними закрыта. При этом Анкара и Ереван ведут переговоры по улучшению отношений.