Вірменія і Туреччина, наземний кордон між якими закритий, відкрили один з пунктів пропуску задля проїзду конвою з гуманітарною допомогою постраждалим від землетрусу.

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Вірменія надала гуманітарну допомогу Туреччині

Зазначають, що країни домовилися відкрити для проїзду КПП "Аліжан", щоб у Туреччину змогли проїхати п’ять вантажівок з гуманітарною допомогою, яку зібрали вірмени.

Вірменська сторона уточнює, що конвой перетнув кордон вранці 11 лютого.

Попереднього разу пункт пропуску відкривали у 1988 році. Причиною також був землетрус. Однак того разу у Вірменії, а гуманітарну допомогу надсилав турецький Червоний півмісяць.

Тоді внаслідок стихійного лиха, відомого як Спітакський землетрус, загинуло щонайменш 25 тисяч людей.

Зверніть увагу! Станом на 16:00 12 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині зросла до 29 605 осіб, як пише видання CNN. У Сирії щонайменше загинули 3 576 осіб – 2 168 у районах, які під контролем опозиції та 1 408 осіб на підконтрольних режиму Асада територіях.

Що відомо про напружені відносини між Туреччиною та Вірменією