Агентство Bloomberg со ссылкой на два источника информирует, что для запуска ракеты была использована мобильная платформа. Ракету запускали из аэропорта недалеко от портового города Ризе около 7 часов утра по местному времени.

Кстати Россиянин призвал сделать Турцию частью России: силовики Эрдогана выбросили его из страны.

Скрытый ракетный проект получил название "Тайфун"

Сообщается, что снаряд пролетел 561 километр, прежде чем упал у побережья порта Синоп. Это самое большое расстояние, которое пролетало любое подобное оружие, разработанное в Турции.

Источники издания заявили, что скрытый ракетный проект, получивший название "Тайфун", осуществляется уже несколько лет.

Организация оборонной промышленности, занимающаяся разработкой оружия местного производства, отказалась разглашать какую-либо информацию о проекте.

Региональные конфликты Турции

У Турции есть несколько региональных конфликтов, в том числе напряженные отношения с Грецией. Историческая напряженность между странами существует и из-за турецкого вторжения на Кипр.

В июне 2022 года турецкий президент Реджеп Эрдоган требовал, чтобы Греция демилитаризировала острова в Эгейском море. Турция считает, что Греция, в нарушение договоров, наращивает там военное присутствие.

В конце августа Турция обвинила Грецию в том, что греческие системы ПВО С-300 преследовали турецкие истребители. У греческих СМИ появился ответ, мол, Турция продолжает свои провокации.

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