Агентство Bloomberg з посиланням на два джерела інформує, що для запуску ракети було використано мобільну платформу. Ракету запускали з аеропорту неподалік портового міста Різе близько 7 години ранку за місцевим часом.

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Прихований ракетний проєкт отримав назву "Тайфун"

Повідомляється, що снаряд пролетів 561 кілометр, перш ніж упав біля узбережжя порту Синоп. Це є найбільшою відстанню, яку пролітала будь-яка подібна зброя, розроблена в Туреччині.

Джерела видання заявили, що прихований ракетний проєкт, який отримав назву "Тайфун", здійснюється вже кілька років.

Організація оборонної промисловості, що займається розробкою зброї місцевого виробництва, відмовилася розголошувати будь-яку інформацію про проєкт.

Регіональні конфлікти Туреччини

Туреччина має декілька регіональних конфліктів, зокрема напружені відносини з Грецією. Історична напруженість між країнами існує і через турецьке вторгнення на Кіпр.

У червні 2022 року турецький президент Реджеп Ердоган вимагав, щоб Греція демілітаризувала острови в Егейському морі. Туреччина вважає, що Греція, порушуючи договори, нарощує там військову присутність.

Наприкінці серпня Туреччина звинуватила Грецію в тому, що грецькі системи ППО С-300 переслідували турецькі винищувачі. У грецьких ЗМІ з'явилася відповідь, мовляв, Туреччина продовжує свої провокації.

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