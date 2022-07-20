Об этом 24 каналу сказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Он говорит, что игра Эрдогана не закончилась, потому что американцы снова сказали ему "нет" о вторжении в Сирию.

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Решится ли Эрдоган пойти в Сирию

По словам эксперта, шансы на то, что Турция уйдёт на Сирию, есть. " Он может решиться на такой шаг. Я считаю, что шансы есть, больше 50%", – сказал он.

Поэтому у него будет очередное обострение с россией. Но это не будет означать, что по отдельным общим вопросам они прекратят договариваться. Но обострение будет, это отразится на Черноморском бассейне и отношениях с путиным,

– заявил Данилов.

Он отметил, что также вероятно, что снова возникнут острые споры с Ираном, ведь за последние три года иранские спецслужбы пытались убить израильских туристов в Стамбуле, убивали диссидентов и т.д.

"Поэтому у Эрдогана снова будет много внешнеполитических проблем", – добавил эксперт.

Данилов о возможном вторжении Турции в Сирию: видео