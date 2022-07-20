Об этом 24 каналу сказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Он говорит, что игра Эрдогана не закончилась, потому что американцы снова сказали ему "нет" о вторжении в Сирию.
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Решится ли Эрдоган пойти в Сирию
По словам эксперта, шансы на то, что Турция уйдёт на Сирию, есть. " Он может решиться на такой шаг. Я считаю, что шансы есть, больше 50%", – сказал он.
Поэтому у него будет очередное обострение с россией. Но это не будет означать, что по отдельным общим вопросам они прекратят договариваться. Но обострение будет, это отразится на Черноморском бассейне и отношениях с путиным,
– заявил Данилов.
Он отметил, что также вероятно, что снова возникнут острые споры с Ираном, ведь за последние три года иранские спецслужбы пытались убить израильских туристов в Стамбуле, убивали диссидентов и т.д.
"Поэтому у Эрдогана снова будет много внешнеполитических проблем", – добавил эксперт.
Данилов о возможном вторжении Турции в Сирию: видео
- Недавно Эрдоган пообещал новую спецоперацию в Сирии. Президент Турции хочет воевать против Сил самообороны сирийских курдов YPG на севере Сирии, поддерживаемых США. Анкара считает их террористической группировкой и считает, что они представляют угрозу для страны.
- Ранее турецкие военные источники говорили, что российские войска, имевшие второе по численности присутствие в Таль-Рифаате, сейчас в значительной степени покинули этот район.