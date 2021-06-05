135 миллиардов кубометров: Турция нашла в Черном море огромное газовое месторождение

Турция обнаружила в Черном море еще одно крупное газовое месторождение. Его запасы оценили в 135 миллиардов кубометров.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что месторождение обнаружили в скважине Амасра-1 на участке "Сакарья".

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Новое месторождение в Черном море

Наше буровое судно "Фатих" выявило новое месторождение природного газа объемом 135 миллиардов кубометров в скважине Амасра-1 на участке "Сакарья" в Черном море,

– говорится в сообщении.

Более того, по словам президента, теперь общий объем открытых Турцией месторождений в Черном море достиг 540 миллиардов кубометров. Он добавил, что добычу и доставку газа из нового месторождения осуществят в 3 этапа.