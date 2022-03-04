Турция не будет закрывать свое воздушное пространство для России
Источник:LBC Group.tv
Большинство стран поддержали Украину и закрыли небо для российских самолетов. Однако это сделали не все. К примеру, Турция оставила воздушное пространство открытым.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об этом после встречи НАТО в Брюсселе.
На тему Ни на земле, ни в небе: в НАТО решили не привлекать свои силы в войне в Украине
По его словам, ситуация в Украине ухудшается, однако Турция сохранит свое воздушное пространство открытым для РФ.
Чавушоглу добавил, что Турция и Россия контактируют на военном уровне, поэтому нужно убедиться, что турецкие суда могут безопасно возвращаться из портов в Черном море.
Он также сказал, что на следующей неделе Турция намерена собрать вместе министров иностранных дел России и Украины на дипломатическом форуме на юге Турции.
Какие страны закрыли небо для России
Полный список стран, закрывших или заявивших о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:
- Великобритания
- Молдова
- Финляндия
- Северная Македония
- Албания
- Исландия
- Канада (первое государство за пределами Европы)
- Швейцария
- США
И 27 государств Европейского Союза:
- Польша
- Чехия
- Эстония
- Румыния
- Латвия
- Литва
- Словения
- Ирландия
- Болгария
- Нидерланды
- Австрия
- Германия
- Швеция
- Италия
- Бельгия
- Франция
- Дания
- Норвегия
- Португалия
- Греция
- Мальта
- Люксембург
- Испания
- Кипр
- Словакия
- Венгрия
- Хорватия
Добавим, что в Украине 9 сутки идет война – 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Тогда было введено военное положение. Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.