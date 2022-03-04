Турция не будет закрывать свое воздушное пространство для России

Большинство стран поддержали Украину и закрыли небо для российских самолетов. Однако это сделали не все. К примеру, Турция оставила воздушное пространство открытым.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об этом после встречи НАТО в Брюсселе.

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По его словам, ситуация в Украине ухудшается, однако Турция сохранит свое воздушное пространство открытым для РФ.

Чавушоглу добавил, что Турция и Россия контактируют на военном уровне, поэтому нужно убедиться, что турецкие суда могут безопасно возвращаться из портов в Черном море.

Он также сказал, что на следующей неделе Турция намерена собрать вместе министров иностранных дел России и Украины на дипломатическом форуме на юге Турции.

Какие страны закрыли небо для России

Полный список стран, закрывших или заявивших о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:

Великобритания

Молдова

Финляндия

Северная Македония

Албания

Исландия

Канада (первое государство за пределами Европы)

Швейцария

США

И 27 государств Европейского Союза:

Польша

Чехия

Эстония

Румыния

Латвия

Литва

Словения

Ирландия

Болгария

Нидерланды

Австрия

Германия

Швеция

Италия

Бельгия

Франция

Дания

Норвегия

Португалия

Греция

Мальта

Люксембург

Испания

Кипр

Словакия

Венгрия

Хорватия

Добавим, что в Украине 9 сутки идет война – 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Тогда было введено военное положение. Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.