Турция не согласится на членство Финляндии и Швеции в НАТО, пусть не обижаются, – Эрдоган

Финляндия и Швеция официально заявили о намерениях подать заявки на вступление в НАТО. Однако не все члены Альянса приветствуют это решение – президент Турции пока не готов принять эти страны.

Реджеп Эрдоган по-прежнему заявлял о том, что сомневается в будущем членстве Финляндии и Швеции в Североатлантическом Альянсе. После принятия окончательного решения этими странами турецкий лидер продолжил настаивать на своем.

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Почему Турция против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган заявил, что не согласится на вступление Швеции и Финляндии в Альянс, потому что те ввели санкции против Турции.

Мы не можем сказать "да" о вступлении в НАТО тем, кто вводит санкции против Турции,

– прокомментировал будущие заявки Финляндии и Швеции Эрдоган.

Кроме того, президент Турции продолжает обвинять кандидатов в НАТО в поддержке и укрывании террористов. Речь идет о Рабочей партии Курдистана, которую рассматривают как террористическую организацию в Турции, США и ЕС. Вместе с тем в Финляндии и Швеции, по словам Эрдогана, ее поддерживают.

"Финляндия и Швеция не имеют четкой позиции против террористических группировок", – в очередной раз заявил он.

Напомним, что для разрешения спорных вопросов Швеция планирует отправить в Турцию своих дипломатов. Они должны провести переговоры и попытаться убедить Анкару поддержать их вступление в Альянс. Результат этих переговоров будет иметь важное значение, ведь для обретения новой страной членства в НАТО необходимо одобрение всех его членов.

Почему Финляндия и Швеция решили вступать в НАТО

Финляндия и Швеция приняли официальные решения о вступлении в Североатлантический Альянс 15 и 16 мая соответственно. Поводом для этого стало полномасштабное вторжение России в Украину. Для Швеции этот шаг станет историческим, ведь завершит более 200-летний нейтралитет государства.

Большинство стран-членов НАТО одобряют это решение и считают его важным для укрепления безопасности.

Россия, из-за действий которой, собственно, все и завязалось, отреагировала на решения скандинавских стран традиционно – угрозами. Там заявили, что с присоединением к Альянсу "безопасность в Финляндии и Швеции точно не укрепится".

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