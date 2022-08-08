Турция не заинтересована в усилении россии, – политолог объяснил, чего добивается Эрдоган

Накануне состоялись переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана и кремлевского диктатора владимира путина. Сближение лидеров вызывает множество споров.

Однако нужно понимать, что у Эрдогана исключительно прагматичный подход. Об этом 24 каналу сказал политолог Олег Саакян.

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Между Турцией и россией есть много общего

По мнению Саакяна, Турция отстаивает свой национальный интерес – тот, который видит Эрдоган. Он человек с диктаторским бэкграундом, к примеру – зачистка оппозиции в стране.

"Поэтому с точки зрения ценностного подхода между эрдогановской Турцией и путинской россией много общего", – сказал политолог.

С другой стороны, Турция не заинтересована в усилении россии. Ей нужна безопасная черноморская акватория.

В идеологии Эрдогана есть идеи пантюркского мира, неоосманизма и прочее. Соответственно, это расширение влияний на Каспий. Подход Турции к Азербайджану – "одна нация, две страны". Воспринимают их как "один народ". Ничего не напоминает?

– заметил Саакян.

В этих обстоятельствах, как пояснил политолог, Турция использует фактор российско-украинской войны для усиления себя. Особенно проходя довольно тяжелый финансово-гуманитарный период и имея серьезные напряженные отношения внутри НАТО, с западными странами в целом и США. Сегодня сохраняется часть санкций, вводимых против Турции западными странами.

"Сотрудничество по производству беспилотников Bayraktar было связано с тем, что Турция получает в Украине двигатели, которые она не может получить от союзников по НАТО из-за санкций", – подчеркнул Олег Саакян.

Здесь совершенно прагматичный подход. И нам нужно так же смотреть на ситуацию не через розовые очки, а прагматично. Понимать, где есть болевые точки Турции в отношениях с Украиной – там лежат красные линии, которые мы можем прочеркивать в сотрудничестве Турции с россией,

– убежден политолог.

Следовательно, Турция будет двигаться по направлению к сотрудничеству с россией там, где это может усилить именно Турцию. Безусловно, идя на уступки россии. Известно, что государство-агрессор планирует закрывать вопрос обхода санкций через турецкие банки. Речь идет об использовании карт "Мир" и открытии корреспондентских счетов.

К тому же появляется шанс выхода из изоляции путем переговоров. "Эрдоган сейчас встречается с путиным, понятно, что это поднимает статус россии, и политически она это конвертирует", – отметил Саакян.

Кроме этого, речь идет о допуске россии к нефтеперерабатывающим заводам Турции, а значит – выходу из нефтяного эмбарго. А также обсуждается вопрос о возможности создания треугольника Россия – Азербайджан – Турция с целью транзита российского газа на территории южных стран Европы, которые являются самыми слабыми в вопросе газовой независимости.

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