Об этом 24 каналу сказал бывший заместитель начальника ВМС Украины Андрей Рыженко. И напомнил, что когда началась полномасштабная война, 28 февраля Турция закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.

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По его словам, для нас это был очень спасительный шаг. Потому что в Черном море было сконцентрировано 20 кораблей и судов из Северного и Тихоокеанского флотов, которые могли бы очень серьезно усилить российскую группировку.

Кроме того, Турция не позволила бы даже вернуться в Черное море тем кораблям и подводным лодкам, которые там базируются.

– добавил Рыженко.

И подчеркнул, что Турция сейчас общается с Организацией Объединенных Наций.

"Итак, я так думаю, если это будет операция под руководством ООН, то Турция позволит некоторым силам составить группировку безопасности для обеспечения конвоя. Или страна может это сделать сама", – считает Рыженко.

Поскольку для этого есть все возможности и развитый военно-морской флот.

Что могла передать Литва для деблокады портов

Стало также известно, что Литва отправила Украине военное оборудование для разблокировки портов. Снабжение в процессе. Бывший заместитель начальника ВМС Украины предположил, что нам могли передать.

"Это может быть как-то связано с водолазным имуществом, которое может участвовать в разминировании", – считает он

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