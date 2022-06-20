Об этом 24 каналу сказал бывший заместитель начальника ВМС Украины Андрей Рыженко. И напомнил, что когда началась полномасштабная война, 28 февраля Турция закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
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По его словам, для нас это был очень спасительный шаг. Потому что в Черном море было сконцентрировано 20 кораблей и судов из Северного и Тихоокеанского флотов, которые могли бы очень серьезно усилить российскую группировку.
Кроме того, Турция не позволила бы даже вернуться в Черное море тем кораблям и подводным лодкам, которые там базируются.
– добавил Рыженко.
И подчеркнул, что Турция сейчас общается с Организацией Объединенных Наций.
"Итак, я так думаю, если это будет операция под руководством ООН, то Турция позволит некоторым силам составить группировку безопасности для обеспечения конвоя. Или страна может это сделать сама", – считает Рыженко.
Поскольку для этого есть все возможности и развитый военно-морской флот.
Что могла передать Литва для деблокады портов
Стало также известно, что Литва отправила Украине военное оборудование для разблокировки портов. Снабжение в процессе. Бывший заместитель начальника ВМС Украины предположил, что нам могли передать.
"Это может быть как-то связано с водолазным имуществом, которое может участвовать в разминировании", – считает он
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Что сейчас происходит в Черном море
- Россия уменьшила свою корабельную группировку в акватории Черного моря. Несмотря на это, угроза ракетных ударов все еще сохраняется.
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук 20 июня сообщил, что Черноморский флот России увеличивает количество подводных лодок.
- По его словам, вражеские корабли начали держаться на "безопасном", по мнению оккупантов, расстоянии. Здесь следует добавить, что 20 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины ударили по острову Змеиный и уничтожили немало россиян. Вероятно, наши воины использовали американскую систему HIMARS, поражающую цели на расстоянии до 80 километров.
- В то же время Россия увеличивает количество подводных судов в Черном море, что, как сказал Братчук, представляет опасность для Одессы и Одесской области, а также других областей Украины.