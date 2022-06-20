Про це 24 каналу сказав колишній заступник начальника ВМС України Андрій Риженко. І нагадав, що коли почалась повномасштабна війна, то 28 лютого Туреччина закрила Босфор та Дарданелли для військових кораблів.

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За його словами, для нас це був дуже рятівний крок. Тому, що в Чорному морі було сконцентровано 20 кораблів та суден з Північного та Тихоокеанського флотів, які могли б дуже серйозно підсилити російське угруповання.

Крім того, Туреччина б не дозволила навіть повернутися в Чорне море тим кораблям та підводним човнам, які там базуються,

– додав Риженко.

І наголосив, що Туреччина зараз спілкується з Організацією об'єднаних націй.

"Тож я так гадаю, якщо це буде операція під проводом ООН, то Туреччина дозволить деяким силам скласти угруповання безпеки для забезпечення конвою. Або країна може це зробити сама", – вважає Риженко.

Оскільки для цього є всі спроможності й розвинений військово-морський флот.

Що могла передати Литва для деблокади портів

Стало також відомо, що Литва відправила Україні військове обладнання для розблокування портів. Постачання в процесі. Колишній заступник начальника ВМС України припустив, що саме нам могли передати.

"Це може бути якось пов'язане з водолазним майном, яке може брати участь у розмінуванні", – вважає він

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