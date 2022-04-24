Турция объявила о закрытии неба для российских самолетов, следующих в Сирию, – СМИ

Россияне больше не смогут летать в Сирию через Турцию. Агрессору придется искать другие пути полета истребителей и даже гражданской авиации.

Российские оккупанты больше не смогут летать в Сирию через Турцию. Стамбул решил нанести агрессору мощный удар.

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Закрытие неба для россиян

Турция закрывает небо для военных и гражданских самолетов России, держащих курс на Сирию. Об этом уже заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Сообщается, что Турция решила не обновлять разрешение на такие рейсы, которые предоставляла каждые три месяца. Причину своего решения Стамбул пока не сообщает.

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