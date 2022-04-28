Турция очень хочет посадить за стол Зеленского и Путина, – Давыдюк назвал причины
Никто так в мире не заинтересован в переговорах Украины и России как Турция. У президента Эрдогана для этого могут быть свои причины.
Почему Турция очень хочет посадить за стол Зеленского и Путина
Об этом сказал политолог Николай Давыдюк в эфире 24 канала. Он назвал главные из них.
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По его словам, есть 3 основные позиции:
- Турция исторически всегда была переговорщиком;
- статус переговорщика позволяет торговать с обеими сторонами на очень выгодных позициях;
- "кристаллизация" образа лидерства самого Эрдогана.
Как он объяснил последний пункт – для турецкого президента всегда было важно показать, что он может мирить врагов и сажать их за один стол.
Тем самым, демонстрируя себя таким региональным лидером, политиком, который может показывать определенную силу. Для него это хорошая позиция электорально,
– сказал политолог.
Встреча президентов и Турция
Турция внимательно следит за происходящим в украинских городах. В министерстве обороны надеются, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина состоится в ближайшие дни.