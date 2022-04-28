Турция очень хочет посадить за стол Зеленского и Путина, – Давыдюк назвал причины

Никто так в мире не заинтересован в переговорах Украины и России как Турция. У президента Эрдогана для этого могут быть свои причины.

Почему Турция очень хочет посадить за стол Зеленского и Путина

Об этом сказал политолог Николай Давыдюк в эфире 24 канала. Он назвал главные из них.

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По его словам, есть 3 основные позиции:

Турция исторически всегда была переговорщиком; статус переговорщика позволяет торговать с обеими сторонами на очень выгодных позициях; "кристаллизация" образа лидерства самого Эрдогана.

Как он объяснил последний пункт – для турецкого президента всегда было важно показать, что он может мирить врагов и сажать их за один стол.

Тем самым, демонстрируя себя таким региональным лидером, политиком, который может показывать определенную силу. Для него это хорошая позиция электорально,

– сказал политолог.

Встреча президентов и Турция

Турция внимательно следит за происходящим в украинских городах. В министерстве обороны надеются, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина состоится в ближайшие дни.