Чому Туреччина дуже хоче посадити за стіл Зеленського і Путіна

Про це сказав політолог Микола Давидюк в ефірі 24 каналу. Він назвав головні із них.

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За його словами, є 3 основні позиції:

Туреччина історично завжди була перемовником; статус перемовника дає змогу торгувати з обома сторонами на дуже вигідних позиціях; "кристалізація" образу лідерства самого Ердогана.

Як він пояснив останній пункт – для турецького президента завжди було важливо показати, що він може мирити ворогів та садити їх за один стіл.

Тим самим демонструючи себе таким регіональним лідером, політиком, який може показувати певну силу. Для нього це хороша позиція електорально,

– сказав політолог.

Зустріч президентів та Туреччина

Туреччина уважно стежить за подіями в українських містах. У тамтешньому міністерстві оборони сподіваються, що зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться найближчими днями.